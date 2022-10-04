Архангельску предложили креативные идеи для общественных пространств

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

«Городские практики» — просветительская программа для архитекторов, девелоперов, градостроителей, предпринимателей, представителей власти, которая является частью программы Архитекторы.рф. В этом году «Городские практики» проходят в 10 городах.

В Архангельске 47 участников программы прослушали лекции на тему экологического и ландшафтного анализа, локальной идентичности и инклюзивности, посетили практические занятия. Им предложили подумать об идеях развития трех городских зон: парка имени Ломоносова, территорий у ТРЦ «Макси» и у Краснофлотского моста.

Специалисты разделились на шесть команд. Первая команда предложила сделать парк имени Ломоносова экологическим пространством с акцентом на развитие молодежной активности – с экотропами, памп-треком, лыжероллерной трассой. Вторая команда сфокусировалась на современных дизайнерских и проектных решениях, чтобы парк стал местом притяжения для горожан разных возрастов. По задумке участников, в парке необходимо обновить инфраструктуру, установить арт-объекты и малые архитектурные формы из технологичных материалов и предусмотреть энергосберегающее освещение, что отразит научную тематику пространства.

Третья и четвертая команды работали с территорией у ТРЦ «Макси». Участники обратили внимание, что благодаря естественной природной среде это пространство располагает к тихому отдыху. Однако сейчас зона замусорена и не облагорожена, поэтому жители города редко приходят в это место на прогулку. Городские специалисты предложили разместить здесь места для отдыха, сделать смотровые площадки с видом на Северную Двину и выделить зону для прогулок с собаками.

Пятая и шестая команды посвятили свои проекты прибрежной территории у Краснофлотского моста. Специалисты пятой команды предложили проложить вдоль всей территории пешеходный маршрут и осветить его фонарями, визуально напоминающими опоры моста. А в парковой зоне надо установить арт-объекты «Люби» и «Створы» для фотосессий молодых пар. Шестая команда разделила территорию на зоны: тихую, активную и досуговую. Участники отметили, что это пространство подходит для фестивалей, поэтому предложили установить там амфитеатр с экраном для кинопоказов и концертов.

При подготовке учебных проектов участникам помогали эксперты в сфере архитектуры и урбанистики: главный архитектор в Студии Артемия Лебедева, сооснователь и партнер бюро КОД Анастасия Конарева, партнер архитектурного бюро NOMADO, выпускница программы Архитекторы.рф Анку Гасич, архитектор, сооснователь «Тихой студии» Иоанн Диков, антрополог Михаил Алексеевский и другие специалисты.

- Обмен идеями и опытом, мозговой штурм, коллективное исследование перспектив той или иной городской территории – это всегда возможность по-новому посмотреть на привычные микрорайоны. Озеленение и благоустройство общественных пространств – это работа, которая должна радовать сегодня и, в то же время, быть нацеленной на многие годы вперед. Именно поэтому так важно проектировать и создавать парки, скверы, аллеи, которые выдержат этот баланс интересов настоящего и будущего, — отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.