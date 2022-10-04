Клиентам Банка ДОМ.РФ начислят процент на остаток по дебетовым картам

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С октября Банк ДОМ.РФ начнет начислять процент на остаток по дебетовым картам. Для премиальных клиентов размер выплаты составит 5% от суммы средств на счету, зарплатных – 4,5%, остальных категорий – 3%. Процент будет рассчитываться за каждый календарный день. Средства будут суммироваться, а зачисление происходить на счет карты в конце месяца.

«Банк ДОМ.РФ постоянно работает над развитием своих продуктов и программ, чтобы предлагать своим клиентам наилучшие условия, – пояснил директор управления продажами Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов. - Недавно мы увеличили размер кешбэка в рамках программы лояльности до 5% в самых востребованных категориях, а сейчас вводим процент на ежедневный остаток средств на счете карты. Эти меры станут приятным бонусом для держателей наших карт».

При начислении процентов в расчет принимается фактическое число календарных дней в расчетном периоде.

Отметим, что с 1 октября по 31 декабря 2022 года клиенты банка будут получать повышенный кешбэк в размере 5% за траты в категориях «Путешествия», «Красота», «Развлечения», «Дом» и 1% за другие покупки. Повышенный кешбэк действует на товары для дома и ремонта, оплату авиа и железнодорожных билетов, бронирование автомобилей, покупки в Duty Freе, оплату услуг в массажных или косметических салонах, оплату товаров в магазинах косметики, а также онлайн-оплата развлечений.

Для премиальных клиентов повышенный кешбэк 5% будет действовать в категориях «Путешествия» (авиакомпании, аренда автомобилей, турагентства, магазины Duty Free, отели) «Рестораны и развлечения» (кафе, кофейни, фастфуд, рестораны, кинотеатры, музеи, картинные галереи, парки аттракционов) и «Авто» (покупки на АЗС, оплата топлива, аренда авто). За остальные покупки они будут получать кешбэк в размере 1%.

Для оформления дебетовой карты нужно обратиться в отделение банка или заполнить заявку на сайте. При оформлении карты дистанционно клиенты могут воспользоваться бесплатным сервисом доставки в любое удобное время и место. Представитель Банка ДОМ.РФ приедет с документами и картой, поможет установить мобильное приложение, расскажет о преимуществах обслуживания, действующих программах и других розничных продуктах банка.