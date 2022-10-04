В Тюмени модернизируют одну из ключевых клиник региона

В областной клинической больнице №2 продолжится ремонт отделений, а травматологический операционный блок оснастят современным оборудованием, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после рабочего совещания с руководством больницы. Тюменская областная клиническая больница №2 обслуживает жителей всего региона, за год около 320 тысяч человек обращаются в приемное отделение (это в три раза больше, например, чем население города Тобольска), проводится более 34 тысяч операций.

«Оснастим травматологический операционный блок ОКБ №2 современным оборудованием, продолжим ремонт отделений клиники. Такое решение принял по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы. Реконструкцию будем делать поэтапно, чтобы не останавливать работу отделений», - сообщил в Telegram-канале Александр Моор.

Одно из важнейших направлений работы ОКБ №2 – оказание неотложной медицинской помощи. Пациентов сюда при необходимости доставляют даже по воздуху – на территории больницы есть вертолетная площадка. Дальнейшему развитию здравоохранения в регионе продолжим уделять самое пристальное внимание.

Травматологический операционный блок ОКБ №2 в Тюмени оснастят современным оборудованием

В здании также продолжится ремонт отделений. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы.

Учреждение — одно из 17 в стране, оказывающих специализированную экстренную помощь. На территории больницы есть вертолетная площадка. Пациентов доставляют по воздуху для оказания неотложной медицинской помощи. В 2021 году в экстренном порядке в больницу поступил 28 471 пациент, а Центром медицины катастроф было доставлено более 250 пациентов. Сегодня в ОКБ №2 работают более 2 700 сотрудников, в т.ч. 4 доктора медицинских наук, 34 кандидата медицинских наук, 35 отличников здравоохранения.

«Дальнейшему развитию здравоохранения в регионе продолжим уделять самое пристальное внимание», - резюмировал Александр Моор.