Российские военные уничтожили цеха ремонта авиатехники ВСУ на территории завода "Мотор Сич" в Запорожье

Российские военные нанесли очередной удар высокоточным оружием в рамках военной спецоперации на Украине Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ поразили ракетными ударами производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич" в Запорожье, а также склад боеприпасов ВСУ. Информацию об этом официально распространило министерство обороны России в ходе своего ежедневного брифинга.

"Ракетными ударами в районе города Запорожья поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич". Уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24", - сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Специальная военная операция России на Украине была начата 24 февраля 2022 года по решению президента РФ Владимира Путина. Главной целью СВО является защита мирных жителей республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и неонацистских украинских формирований. Кроме того, важными целями спецоперации являются полная демилитаризация и денацификация Украины.

В ходе боевых действий российские Вооруженные силы активно уничтожают военную инфраструктуру Украины, а также предприятия, на которых осуществляется ремонт и изготовление оружия и боеприпасов для нужд ВСУ.