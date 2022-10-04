Пассажиры немедленно вызвали скорую пострадавшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 4 октября в Ижевске пассажирский автобус сбил женщину на пешеходном переходе на Автозаводской улице. Опираясь на показания очевидцев, об этом сообщает Udm-Info.

Около 8 часов утра женщина переходила дорогу по зебре, когда поворачивающий на разворотное кольцо автобус ее сбил.

«Автобус 12-го маршрута сбил девушку на переходе и протащил ее несколько метров. Тут же выбежал водитель, подбежал к сбитой девушке, стал ее осматривать и куда-то звонить. Из салона вышли пассажиры, многие подошли к пострадавшей и тоже стали куда-то звонить. Я стоял на противоположной стороне, чтобы перейти дорогу, и, когда перешел, тоже подошел поближе. У нее были сломаны обе ноги, очень много крови, но была жива. Некоторые пассажиры при мне звонили в скорую. Минут через пять подъехала полиция, стали осматривать девушку, оказывать первую медпомощь. Водитель все время был рядом, по-моему, в шоке», – поделился с редакцией Udm-info очевидец ДТП Андрей С.

По словам свидетелей ДТП, причиной аварии мог стать коммунальный раскоп на дороге, который создает препятствия не только для пешеходов, но и для автомобилистов.

Подробности о состоянии пострадавшей не сообщаются.