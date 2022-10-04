Российские военные уничтожили на Купянском направлении до 100 солдат ВСУ и наёмников Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили на Купянском направлении до 100 украинских военных и иностранных наемников, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники», – говорится в сводке в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ, а также двум пунктам временной дислокации националистических формирований. В результате ударов уничтожены более 120 человек и 14 единиц бронетехники. Также российские войска поразили штаб воздушного командования «Восток» ВСУ на юго-западной окраине Днепра.