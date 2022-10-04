«Газпром» предупредил Молдавию о вероятности прекращения поставок из-за проблем с оплатой Фото: REUTERS

Холдинг «Газпром» имеет право прекратить поставки газа Молдавии в случае, если она не заплатит за предыдущие поставки, заявили в российской компании.

«Молдовагаз» на протяжении всего 2022 года регулярно нарушала условия контракта по срокам оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к «Газпрому» за соблюдением контрактных обязательств в части объемов условий. ПАО «Газпром» действует за свои все права, включая право на право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения срока действия исключения по урегулированию задержания АО «Молдовагаз», – сказано в Telegram-канале «Газпрома».

В компании отметили, что «Нафтогаз» отказывает «Газпрому» в услуге по транспортировке газа в полном объеме, и поэтому в октябре российский холдинг имеет возможность поставлять в Молдавию газ только в объеме 5,7 милллиона кубометров в сутки.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Молдавии заявили о заинтересованности в пересмотре контракта с компанией «Газпром» и более стабильных ценах на газ.