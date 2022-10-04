Американский экономист Сакс допустил причастность США и Польши к диверсии на «Северных потоках»

Американский экономист допустил причастность США к аварии на "Северных потоках". Фото: REUTERS

Американских экономист Джеффри Сакс допустил причастность Вашингтона и Варшавы к взрывам на нитках российского газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом Сакс заявил в интервью агентству Bloomberg. Полная версия интервью опубликован на сайте Джеффри Сакса, она доступна здесь.

Сакс отметил, что Европа переживает резкий экономический спад и перебои с энергией отразились на европейской экономике больше, чем на других.

«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», — эксперт напомнив, что Вашингтон угрожал ранее «тем или иным способом покончить с «Северным потоком».

Джеффри Сакс заявил, что есть сведения о появлении над районом ЧП базирующихся в польском Гданьске американских вертолетов и заявил, что его версию разделяют многие эксперты по всему миру.

«Просто наши СМИ это замалчивают», - сказал экономист.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что от аварии на газопроводах «Северный поток» выиграли, прежде всего, США. Эксперт отметил, что после диверсии на газопроводах рухнули последние мосты между Россией и США.

О том, кому выгодна авария на «Северных потоках», читайте здесь на KP.RU.