В Госдуме обещают поднять вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в 2023 году Фото: Иван ВИСЛОВ

Работающим пенсионерам не станут индексировать выплаты. Это следует из документа бюджета на 2023-2025 годы, внесенного в Госдуму. Пересчет выплат отменили еще в 2015-м из-за дефицитного бюджета, но пообещали вернуть в скором времени. С тех пор прошло восемь лет, но пока ситуация не изменилась.

Тем не менее, парламентарии намерены поднять вопрос индексации.

- Работа на пенсии должна поощряться, а вместо этого людей лишают части пенсии за то, что они официально работают, – рассказал «Абзацу» депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Депутат заверил, что вопрос будет поднят на заседании. Но шансы, что в ближайшие три года ситуация изменится очень малы.

Пока показатели таковы: доходы бюджета – 26,13 трлн рублей, расходы - 29,06 трлн рублей. То есть, ожидается, что главный финансовый документ страны будет дефицитным, нехватка составит 2,93 трлн рублей.

- В этой ситуации [министру финансов РФ Антону] Силуанову не позавидуешь. У него ситуация тришкина кафтана, – сказал «Абзацу» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Из-за отсутствия индексации многие работающие пенсионеры идут на хитрость, они увольняются, а после перерасчета пенсии снова восстанавливаются на работе.

Есть такое понятие, как теневая занятость. И в этой сфере тоже много пенсионеров: они сидят в охране, моют полы, работают на кассе, но неофициально. Такой формат труда позволяет получать и пенсию и зарплату.