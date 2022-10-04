Инспектор Комитета ветеринарии Бегичев перечислил правила содержания домашних животных Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными столичного Комитета ветеринарии Павел Бегичев рассказал, как правильно заботиться о животных, в том числе согласно закону.

"По закону владелец домашнего животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями. Если не обеспечить любимцу нужных условий, то у него могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Если у вас есть сомнения или вопросы насчет содержания того или иного вида, то лучше сразу проконсультироваться с ветеринарным специалистом", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

Кроме того, как отметил специалист, хозяин питомца не должен оставлять животное без присмотра, кормить и обеспечивать доступ к питьевой воде и вакцинировать любимца от вирусных заболеваний.

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