Константин Ивлев рассказал, как «проложить» путь к сердцу женщины с помощью рыбы и овощей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шеф-повар и ведущий шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!» Константин Ивлев посоветовал мужчинам удивлять женщин блюдами с овощами, морепродуктами и рыбой.

«Если вы захотите удивить девушку своим блюдом, лучше спросите заранее о предпочтениях и обязательно узнайте, есть ли аллергия. В целом же, по моему опыту, девушки больше любят овощи, морепродукты, рыбу, потому что не хотят поправиться», — поделился знаменитый шеф-повар в беседе с "Газета.ru".

Чего хотят женщины? Этот вопрос задавал себе каждый мужчина, причём не единожды. Секрет ответа кроется в том, что желания у женщин разные.

Большинство представителей сильной половины человечества банально считают, что дамы начинают отношения из-за денег, чтобы мужчина баловал и потакал капризам. Не без этого, конечно. Материальная сторона важна, но не все девушки меркантильные. На самом же деле ответы на вопрос, чего хотят женщины, простые и очевидные.

Так, один из самых важных пунктов, о котором хотела бы напомнить партнёру каждая девушка, — насколько же для неё важно быть услышанной, рассказывает Life.ru

До этого российские мужчины в возрасте от 25 лет в рамках социального опроса перечислили качества идеальной женщины. По мнению представителей сильного пола, главное, чтобы женщина не была слишком полной. Также лучше, чтобы она любила детей и животных и не имела меркантильных черт. Помимо прочего, мужчины ценят в девушках хозяйственность и чувство юмора. Еще идеальная женщина должна любить разнообразие в сексе, но оставаться верной, передает телеканал "360".