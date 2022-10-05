В Пентагоне считают, что передаваемые США HIMARS якобы позволят Киеву поражать цели в Крыму Фото: REUTERS

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер считает, что предоставленные Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели в том числе в Крыму.

"Что касается этих средств, а также, опять же, и других средств, мы оцениваем, каковы потребности на поле боя. Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя <..> Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", - приводит ее слова ТАСС.

Если говорить о тех дальнобойных американских системах, которые уже поставлены Украине (например, реактивные системы залпового огня Хаймарс), то они до полуострова не достают. Обычные снаряды бьют на дальность 40-50 километров (хотя считалось, что на 70). Но если украинцы даже попробуют стрелять специальным реактивным снарядом (а это почти уже тактическая ракета), то он достает цель на расстоянии в 272 километра. Но и тут до Крыма, даже с самой ближней к полуострову украинской точки не достать. А все разговоры о 500 километрах, которые летит эта ракета, - бахвалистая пропаганда, рассказывает военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. Подробнее читайте здесь.