Министр культуры России Любимова поздравила учителей с профессиональным праздником Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила учителей с профессиональным праздником и поблагодарила их за неугасающую преданность делу.

"В череде профессиональных праздников страны он занимает особое место. Важность вашей работы невозможно переоценить. Ваши знания, жизненный опыт и самоотдача передаются ученикам и помогают сформировать характер, определиться на жизненном пути. Истинный наставник способен вдохновить ребят, помочь им в момент принятия сложных решений, мотивировать на успехи", - сказала Любимова в видеообращении ,которое опубликовано на официальном сайте министерства

Она подчеркнула, что наряду с общеобразовательными школами в России работают детские школы искусств, вузы и училища культуры и искусств, школы креативных индустрий, в которых "благодаря уникальным коллективам создана особая атмосфера".

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин объявил 2023 год в России годом педагога и наставника. В документе говорится о том, что Год педагога и наставника в 2023 году проводится «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Кстати, выбирая подарок на День учителя в 2022 году, следуйте букве закона. В Гражданском кодексе РФ прописаны четкие ограничения по стоимости подарков, которые могут принимать работники бюджетной сферы — к ним относятся не только учителя, но и воспитатели, врачи, чиновники и так далее. Не более 3000 рублей — именно столько должен стоить подарок, который преподносится учителю. Рекомендуем на всякий случай сохранить чек — конечно, скорее всего он не понадобится, но подстраховка не помешает.