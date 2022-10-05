Посол РФ Антонов считает, что военные поставки Киеву делают США участником конфликта на Украине

Анатолий Антонов: поставки оружия Киеву Вашингтоном повышают опасность столкновения России и Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение США продолжать поставлять Киеву тяжелые вооружения закрепляет за Вашингтоном статус участника конфликта, сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Решение администрации [США] продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта", - отметил высокопоставленный российский дипломат, его заявление приводится официальном телеграм-канале дипмиссии РФ в США.

По словам Антонова, Москва воспринимает новый пакет американской военной помощи Украине "как прямую угрозу стратегическим интересам страны".

Посол РФ в США уточнил, что американские военные поставки существенно повышают риск прямого военного столкновения двух государств. В связи с этим, как полагает Антонов, подобные "провокационные действия" Вашингтона должны быть прекращены как можно скорее.

Ранее в российском МИДе сообщили, что поставляемое Киеву западное оружие является легитимной целью для Вооруженных сил РФ в ходе военной спецоперации на Украине. Кроме того, как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские военные в ходе боевых действий также уничтожают и каналы поставки вооружений для ВСУ из стран Запада.

Также ударами высокоточным оружием армия РФ регулярно уничтожает места дислокации иностранных наемников, которые прибыли на Украину для участия в конфликте на стороне Вооруженных сил этой страны и украинских неонацистских вооруженных формирований.