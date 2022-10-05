Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в состав России

Владимир Путин принял важное решение о судьбе республик Донбасса, Херсона и Запорожья Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Теперь все четыре территории официально являются субъектами РФ.

30 сентября российский лидер подписал договоры о вхождении в состав России Луганской народной республики, Херсонской области, Донецкой народной республики и Запорожской области.

Соответствующее решение было принято на основании прошедших на всех этих территориях всенародных референдумов о вхождении в РФ.

После завершения голосования и подведения его итогов руководители ЛДНР, Херсона и Запорожья Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий официально обратились к Владимиру Путину с просьбой принять возглавляемые ими республики и области в РФ на правах самостоятельных субъектов. Российский президент эти обращения удовлетворил.