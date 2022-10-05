Путин назначил глав ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

Владимир Путин принял важные кадровые решения по назначению руководителей новых субъектов РФ Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин официально назначил руководителей новых российских регионов - Донецкой народной республики, Херсонской области, Луганской народной республики и Запорожской области. Соответствующее решение российский лидер принял сразу после того, как одобрил ратификацию договор о вхождении освобожденных территорий в состав страны.

Так, согласно указам Путина, должность врио главы ДНР получил действующий руководитель республики Денис Пушилин, во главе ЛНР остался нынешний глава республики Леонид Пасечник.

Пост врио губернатора Запорожской области получил глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. Кроме того, по решению Путина врио губернатора Херсонской области стал руководитель региональной временной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Сальдо, который ранее на протяжении нескольких лет занимал должность мэра Херсона.

В сентябре 2022 года, как предполагается, в новых российских регионах состоятся выборы постоянных руководителей республик и областей. Формат избрания руководителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья пока обсуждается: возможно, это будет всенародной голосование, но не исключен и вариант, при котором глав регионов изберут депутаты местных парламентов.