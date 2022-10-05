Аналитик увидел экономическую составляющую в заявлении Маска о мире между Россией и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нашумевший твит Илона Маска о формуле мира между Россией и Украиной не более чем «словесная интервенция». Такое заключение сделал международный финансовый аналитик Андрей Плотников.

После того, как инженер предложил свой вариант мира между странами, акции Tesla потеряли в цене. Скорее всего, это было сделано как раз для того, чтобы привлечь инвесторов, ведь как только бумаги становятся более доступными, их начинают покупать активно.

Ранее компании уже пришлось раздробить ценные бумаги на три части, начались продажи 1/3, но даже такая часть обходилась в 300 долларов, для многих вкладчиков сумма оказалась слишком высока.

- Полагаю, что цель постов – еще больше опустить цены на акции компании. Это единственный заработок для Маска, так как Tesla его единственная публичная компания. Незадолго до твита были новости от компании, что не успевают с поставками, что тоже привело к коррекции цены, но видимо этого оказалось недостаточно, - рассуждает экономист в беседе с Пятым каналом.

Подобным образом поступил недавно генеральный директор Apple Тим Кук, заявив, что спрос на iPhone 14 оказался невысоким и нет смысла в их дополнительном производстве. На этом фоне цены на акции стали падать, хотя, по мнению эксперта, отсутствие спроса на смартфоны – это чушь.

- Спрос на iPhone 14 просто колоссальный. Я, как аналитик, не помню такого дикого ажиотажа на iPhone с момента продаж пятой модели, — отметил Плотников.

Политологи склонны полагать, что заявление Маска можно расценивать, как внутреннюю и моральную поддержку России, пишет РИАМО.

Заявление американского миллиардера, совладельца Tesla и SpaceX Илона Маска выбивается из общепринятых трендов, однако не стоит переоценивать его влияние на общественное мнение, это может быть просто попыткой эпатировать людей. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин.