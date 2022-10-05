Патрушев: Запад забыл, что такое демократия

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада, говоря о непризнании итогов референдумов в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, забыли, что такое настоящая демократия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Еще до начала референдумов Соединенные Штаты, Англия и функционеры Евросоюза заявили, что не признают их итогов. Очевидно, они забыли, как выглядит нормальный демократический плебисцит", - отметил Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.

Ранее Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов по присоединению к России новых территорий.

Также ранее президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.