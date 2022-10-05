Вооруженные силы России проводят перегруппировку в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Российские военные в Херсонской области проводят перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, рассказал журналистам заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.

ВСУ несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области и заняли населенные пункты в серой зоне. По информации властей региона, их продвижение остановлено. Украинские военные, попав в огневые мешки, несут существенные потери.

"Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в текущих условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар", - уточнил РИА Новости Стремоусов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.