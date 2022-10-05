Патрушев уверен, что Запад хочет перенести боевые действия с Украины на территорию РФ

Николай Патрушев уверен, что у Запада есть агрессивные планы и намерения по отношению к РФ Фото: kremlin.ru

США, Великобритания и их западные сателлиты стремятся затянуть военные действия на Украине и перенести их на территорию России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Крыму.

«При этом сама Украина используется англосаксами как инструмент борьбы с нашей страной. Цель — подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счет», — сказал Патрушев в ходе мероприятия.

Секретарь Совбеза РФ убежден, что западные страны рассчитывают, что «за счет разжигания конфликтов, как это было после двух мировых войн», им «вновь удастся решить скопившиеся» экономические проблемы.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Запад "показывает на Украине свое истинное нутро". "Запад "сбросил маски" в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро", - заявил глава государства в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ЛДНР, Херсона и Запорожья.

По словам президента, западные страны при этом готовы переступить через все для сохранения неоколониальной системы. Путин подчеркнул, что у Запада нет морального права говорить о демократии. "Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас сам решает, кто имеет права на самоопределение, а кто нет", - он.