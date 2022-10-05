«Ветераны России» просят СК проверить финансы Пугачевой Фото: Михаил ФРОЛОВ

После отъезда Аллы Пугачевой из России, в ее адрес прозвучало много претензий и упреков. Теперь к ситуации пытаются подключить правоохранительные органы. Общественная организация «Ветераны России» направила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить последние посты певицы в социальных сетях. Примадонна просила признать ее иноагентом, вслед за мужем. А потом и вовсе раскритиковала своих ненавистников, назвав их «холопами и рабами».

Так как Примадонна является медийной персоной и к ее мнению прислушиваются, то слова певицы могут разжигать вражду и подрывать доверие к Вооруженным силам страны. Именно так мотивируют свою просьбу общественники.

В обращении они также просят проанализировать финансово-хозяйственную деятельность певицы, а именно проверить, не «отмывает» ли она деньги, и как платит налоги.

«Ветераны России» отыскали информацию, что певица состоит в коммерческих организация: выступала в Москве, а еще является учредителем ряда предприятий по России.

- Она занимается переработкой и консервированием. В Краснодарском крае она числится учредителем, в Астраханской области. В этих организациях уставной капитал от 10 до 20 тысяч рублей, – сказал «Абзацу» глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.