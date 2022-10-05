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Звезды5 октября 2022 9:28

«Ветераны России» просят СК проверить финансы Пугачевой

Певица спешно уехала из России 29 сентября
Елена АКИМОВА
«Ветераны России» просят СК проверить финансы Пугачевой

«Ветераны России» просят СК проверить финансы Пугачевой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После отъезда Аллы Пугачевой из России, в ее адрес прозвучало много претензий и упреков. Теперь к ситуации пытаются подключить правоохранительные органы. Общественная организация «Ветераны России» направила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить последние посты певицы в социальных сетях. Примадонна просила признать ее иноагентом, вслед за мужем. А потом и вовсе раскритиковала своих ненавистников, назвав их «холопами и рабами».

Так как Примадонна является медийной персоной и к ее мнению прислушиваются, то слова певицы могут разжигать вражду и подрывать доверие к Вооруженным силам страны. Именно так мотивируют свою просьбу общественники.

В обращении они также просят проанализировать финансово-хозяйственную деятельность певицы, а именно проверить, не «отмывает» ли она деньги, и как платит налоги.

«Ветераны России» отыскали информацию, что певица состоит в коммерческих организация: выступала в Москве, а еще является учредителем ряда предприятий по России.

- Она занимается переработкой и консервированием. В Краснодарском крае она числится учредителем, в Астраханской области. В этих организациях уставной капитал от 10 до 20 тысяч рублей, – сказал «Абзацу» глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.