Захарова назвала объем госдолга США в 31 трлн долларов реальным “показателем исключительности”

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шутливо прокомментировала информацию о размере госдолга США, который превысил 31 триллион долларов.

"Реальный показатель "исключительности", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица, на их долю приходится более 24 триллионов долларов. Долги перед другими государствами составляют почти семь триллионов долларов.

Ранее Мария Захарова назвала США государством-провокатором из-за оскорблений в сторону Китая. Представитель МИД России возмутилась безответственностью американских политиков.

Также официальный представитель МИД РФ назвала биологическую активность Соединенных Штатов на Украине "дьявольским планом". Дипломат привела собранный из открытых источников хронологический список действий США в стране по военно-биологическому направлению.