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Политика5 октября 2022 9:55

Постпреды стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

Об этом сообщила сообщила постпред Чехии при ЕС Эдита Хрда
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Постпреды стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

Постпреды стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

Фото: REUTERS

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России, запущена техническая процедура оформления ограничений, сообщила в соцсетях постпред Чехии при ЕС Эдита Хрда.

"Мы только что достигли политического соглашения о новых санкциях в отношении России... Теперь последует письменная процедура, санкции начнут действовать с момента публикации в официальном журнале", — уточнила она в Twitter.

Новым пакетом ограничений предусматриваются запреты на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, на импорт стальной продукции определенного вида, а также пластика и химикатов. Также запрещается оказание IT- и юридических услуг компаниям РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.