Постпреды стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России Фото: REUTERS

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России, запущена техническая процедура оформления ограничений, сообщила в соцсетях постпред Чехии при ЕС Эдита Хрда.

"Мы только что достигли политического соглашения о новых санкциях в отношении России... Теперь последует письменная процедура, санкции начнут действовать с момента публикации в официальном журнале", — уточнила она в Twitter.

Новым пакетом ограничений предусматриваются запреты на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, на импорт стальной продукции определенного вида, а также пластика и химикатов. Также запрещается оказание IT- и юридических услуг компаниям РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.