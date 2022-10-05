В СК сообщили, что на восстановление гражданских объектов ЛДНР нужно 211 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты СК России подсчитали ущерб от обстрелов ВФУ гражданских объектов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), на их восстановление понадобится не менее 211 млрд рублей. Об этом журналистам рассказали сегодня, 5 октября, в пресс-службе ведомства.

"Следствие продолжает работу по установлению ущерба, причиненного в результате обстрелов представителями ВФУ объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ДНР и ЛНР. Эксперты проводят оценку поврежденных зданий и сооружений. Стоимость этих объектов составляет более 560 млрд рублей, для их восстановления необходимо не менее 211 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.