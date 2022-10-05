Песков заявил, что оставленные ВС России территории новых регионов будут возвращены

Москва. Заместитель руководителя Администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне `Новые горизонты`. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отвечая на вопрос журналистов о том, “нет ли противоречий в том, что при вхождении новых территорий в состав страны населению было обещано, что они теперь "с Россией навсегда", однако Минобороны подтвердило отход российских военных из ряда населенных пунктов”, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все территории новых регионов РФ будут возвращены. Решения о временном отступлении происходят в рамках “продолжающейся” спецоперации.

"Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", - заявил Песков, - речь идет о специальной военной операции, которая продолжается".

В вопросе конкретизации границ новых территорий Дмитрий Песков призвал руководствоваться соответствующими указами, которые размещены в официальных источниках.

"Вы читайте указ, там есть юридическая формулировка. В целом, конечно, там речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, пока на территориях ведется специальная военная операция (СВО) все решения остаются за главнокомандующим страны - президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В том числе приказы о переводе в режим контртеррористической операции (КТО).

"Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего - президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось”, - уточнил Песков.

Он также призвал ориентироваться желание населения, которое живет на новых территориях. Они приняли решение быть частью России, а это значит, что соответствующие земли будут возвращены.

"Я еще раз повторяю: определенные территории будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее сайт KP.RU писал о том, почему ВС России необходимо было оставить Красный Лиман. Территория была под контролем РФ с апреля 2022 года. Тактическое перемещение нужно было для защиты соседних населенных пунктов от растущего числа ВСУ.