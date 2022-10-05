Канцлер Германии Шольц призвал не строить догадок о риске ядерной конфронтации

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нет смысла строить предположения по поводу риска возможной ядерной конфронтации. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном сегодня, 5 октября, интервью испанской газете EL PAIS.

Как он считает, "нет особого смысла" строить предположения на эту тему.

"Как и президент США Джо Байден, я говорю России: не делайте этого!" - сказал канцлер.

Также Шольц заверил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько понадобится, и уже направил украинской стороне военную помощь. В частности,как он уточнил, речь идет о самоходных гаубицах, реактивных системах залпового огня и самоходных установках Gepard.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.