Моравецкий заявил, что Польша должна восстановить Украину за российские активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил пожелание, чтобы польские бизнесмены восстанавливали Украину за конфискованные у России активы.

"Польша выступает не только за замораживание этого, построенного на преступлениях российского капитала. Но мы выступаем также за его конфискацию и предназначение этого капитала России, российских олигархов на восстановление Украины", - заявил Моравецкий сегодня, 5 октября, в Варшаве на международной конференции об участии бизнеса в восстановлении Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.