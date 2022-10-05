Диетолог перечислила три продукта, которые разрушают наш иммунитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не секрет, что есть продукты, которые укрепляют иммунитет. Но есть и те, которые, наоборот, подрывают защитные силы организма. Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова перечислила такие продукты. К ним эксперт отнесла алкоголь, газировку, сладкие и мучные продукты

Причина в том, что сладости и кондитерские изделия из белой муки, алкоголь и газировка повышают риск присоединения бактериальных инфекций.

Они снижают проницаемость сосудистой стенки, в итоге микробы и бактерии получают открытую дорогу. К тому ж, бактерии питаются ,углеводами, а это как раз сладости. Такая среда благоприятна для их распространения.

Что поддержать защитные силы организма, стоит исключить эти продукты из рациона. А вместо них ввести овощи, фрукты.

- В рационе обязательно должен присутствовать высококачественный белок как животного, так и растительного происхождения. Старайтесь, чтобы питание было сбалансированным, – посоветовала в беседе с «Москвой 24» Дарья Русакова.

Тем временем, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается в России с июля. Следующая волна будет еще заметней, пишет РИАМО.

Овощи богаты витаминами и другими полезными веществами, их присутствие в рационе обязательно. Грибы шиитаке. Этот продукт благотворно влияет на здоровье костей и сердца. Не менее полезен картофель, брокколи, капуста и свекла, пишет ФАН.