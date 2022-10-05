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Здоровье5 октября 2022 12:23

Диетолог перечислила три продукта, которые разрушают наш иммунитет

А еще посоветовала, на какие продукты стоит налегать, чтобы наоборот повысить защитные силы организма
Елена АКИМОВА
Диетолог перечислила три продукта, которые разрушают наш иммунитет

Диетолог перечислила три продукта, которые разрушают наш иммунитет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не секрет, что есть продукты, которые укрепляют иммунитет. Но есть и те, которые, наоборот, подрывают защитные силы организма. Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова перечислила такие продукты. К ним эксперт отнесла алкоголь, газировку, сладкие и мучные продукты

Причина в том, что сладости и кондитерские изделия из белой муки, алкоголь и газировка повышают риск присоединения бактериальных инфекций.

Они снижают проницаемость сосудистой стенки, в итоге микробы и бактерии получают открытую дорогу. К тому ж, бактерии питаются ,углеводами, а это как раз сладости. Такая среда благоприятна для их распространения.

Что поддержать защитные силы организма, стоит исключить эти продукты из рациона. А вместо них ввести овощи, фрукты.

- В рационе обязательно должен присутствовать высококачественный белок как животного, так и растительного происхождения. Старайтесь, чтобы питание было сбалансированным, – посоветовала в беседе с «Москвой 24» Дарья Русакова.

Тем временем, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается в России с июля. Следующая волна будет еще заметней, пишет РИАМО.

Овощи богаты витаминами и другими полезными веществами, их присутствие в рационе обязательно. Грибы шиитаке. Этот продукт благотворно влияет на здоровье костей и сердца. Не менее полезен картофель, брокколи, капуста и свекла, пишет ФАН.