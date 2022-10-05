Банк ДОМ.РФ удвоил выдачу ипотеки

В сентябре 2022 года с помощью ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ жилищные условия улучшили 2900 российских семей. Объём сделок составил порядка 16,5 млрд рублей, это превышает результат сентября прошлого года более чем в 2 раза.

«Двигателем спроса на рынке ипотеки остаются льготные кредитные продукты. Если в сентябре прошлого года по таким программам оформлялся каждый второй кредит, то сейчас ими воспользовались 77% клиентов. Это серьёзная помощь людям в улучшении жилищных условий и поддержка строительного сектора и смежных с ним отраслей экономики», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Больше всего жилищных кредитов оформлено по «Льготной» ипотеке – 45% выдач. Каждый четвёртый клиент воспользовался «Семейной» программой. Далее следует кредитование покупки готового жилья – 17,5%. Ещё по 5% пришлось на программу для ИТ-специалистов и стандартную ипотеку на первичном рынке.

«Льготная» ипотека оформляется по ставке от 6%, «Семейная» – от 5%, кредиты для ИТ-специалистов – от 4,1%. По стандартным рыночным программам ставки начинаются от 9,6%. Первоначальный взнос – от 15% в рамках госпрограмм и от 20% по стандартным рыночным продуктам.

Заявка подается в отделении банка или онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.

Наибольший интерес к ипотеке в сентябре проявили жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Тюменской областей. В топ-10 регионов по выдачам в сентябре также вошли Новосибирская область, Приморский край, Воронежская и Ростовская области, Красноярский край.