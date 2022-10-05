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Политика5 октября 2022 13:42

В США назвали “недружелюбным шагом” планы России и ОПЕК сократить добычу нефти

Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В США назвали “недружелюбным шагом” планы России и ОПЕК сократить добычу нефти

В США назвали “недружелюбным шагом” планы России и ОПЕК сократить добычу нефти

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал новость о планах ОПЕК+ снизить объемы производимой нефти.

"Очень недружелюбно. Саудовская Аравия и Россия планируют резкое сокращение добычи вопреки США", - отметил он в Twitter.

Ранее обозреватель американского издания Hill Саймон Хендерсон заявил, что Москва и Эр-Рияд нанесут болезненный удар по главе США Джо Байдену в случае принятия такого решения.

Также ранее стало известно, что Саудовская Аравия и Россия собираются объявить о резком сокращении добычи нефти. На сколько будет снижена добыча, пока не сообщается.

В апреле 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов допустил, что добыча нефти в России может сократиться в этом году на 17%. Глава Минфина отметил, что сейчас трудно оценить, как дальше будут вестись продажи энергоносителей.