Стремоусов заявил, что все занятые ВСУ населенные пункты в Херсонской области будут освобождены Фото: Александр КОЦ

Все занятые украинскими военными населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время, заявил сегодня. 5 октября, замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Также сегодня Стремоусов сообщал, что ВСУ заняли восемь населенных пунктов в "серой" зоне Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны "не сдвинулась ни на сантиметр".

"Российские военные в действительности сегодня просто отошли на безопасное место, заняли те рубежи, которые были приготовлены заранее, таким образом сузив как раз линию фронта и подготовившись к ответному удару... Поверьте, все эти территории будут освобождены, вплоть до Николаевской, Одесской областей. И поверьте, это все произойдет уже в скором времени", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.