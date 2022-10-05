Коллеги погибшего экс-ректора ВГИКа Новикова: «Возможно он принимал какие-то лекарства»

5 октября ушел из жизни бывший ректор ВГИКа, профессор, доктор философских наук Александр Новиков. Его тело нашли на лестничной площадке, а дома он оставил предсмертную записку.

Александру Васильевичу было 86 лет и причины, толкнувшие его на такой шаг, пока неизвестны. Коллеги профессора теряются в догадках, что могло подтолкнуть Новикова на такой шаг.

Его характеризуют очень добрым и отзывчивым человеком. В кинематографической среде Александра Васильевича хорошо знали, многие были с ним на дружеской ноге.

В последние годы экс-ректор болел, а когда здоровье позволяло, заглядывал в родной вуз. На вопросы коллег о здоровье неизменно отвечал: «все нормально».

-Может быть принимал какие-то лекарства. Трагедия могла произойти в момент обострения, резкого ухудшения состояния здоровья. Сначала говорили, что сердце подвело, но ничего толком не знаем, - рассказывают сайту mk.ru коллеги профессора.

К тому же, у Александра Васильевича был ковид и травма бедра. Но всегда рядом с ним находилась дочка.

- Если он действительно сам ушел из жизни, то это странно. Уж очень он любил дочь, не мог же о ней не думать, принимая страшное решение, - рассуждают во ВГИК.

Профессор оставил предсмертную записку, в которой среди прочего пожелал всем знакомым и близким "всяческого благополучия". Новиков возглавлял ВГИК с 1987 по 2007 год, сообщает Life.

Актриса Ольга Кабо в шоке от новости от новости. Новикова она вспоминает как очень отзывчивого человека.

- Всегда лицом был повернут к студенчеству, всегда душой принимал участие в студенческой жизни. Очень грустно, что у него такой трагический уход, - сказала Ольга Кабо Пятому каналу.