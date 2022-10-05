Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность РФ.

"Правительству РФ: а) обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности; б) принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - отмечается в тексте указа.

Ранее сообщалось, что гендиректор Запорожской АЭС Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами.

Также ранее стало известно, что специалистам пришлось остановить работу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.