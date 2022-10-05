В Нижнем Новгороде построят центр подготовки ИТ-кадров мирового уровня

Фото: Никита ДУХНИК

Глеб Никитин сообщил, что в качестве центра компетенций при реализации проекта выступит Корпорация развития Нижегородской области. В результате реализации проекта создадут 7 000 учебных мест и 5 400 мест для комфортного проживания студентов и преподавателей. Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей. Из них 19,3 млрд рублей — средства федерального гранта.

«Нижегородская область — один из регионов-лидеров по уровню развития ИТ-отрасли. В числе главных задач — преодоление дефицита кадров. Сейчас готовим большой задел на будущее: ежегодно ИТ-кампус будет выпускать до 1 500 новых специалистов. Необходимо не только дать им образование, но и создавать такие условия, чтобы они оставались жить и работать в нашем регионе. Будущий ИТ-кампус — это создание самых передовых лабораторий для развития науки и технологий, комфортные и удобные лектории, доступное жилье, современные общественные пространства для отдыха и жизни», — заявил губернатор.

Фото: Никита ДУХНИК

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выразил уверенность, что новый межвузовский кампус в Нижнем Новгороде станет центром подготовки ИТ-кадров мирового уровня.

«Создание кампуса позволит по-новому взглянуть на ИТ-образование. Именно здесь студенты уже во время учебы смогут решать задачи потенциальных работодателей и перенимать опыт у будущих коллег. А ИТ-компании смогут находить новых сотрудников из числа студентов. Реализация такого масштабного проекта как никогда важна и актуальна в условиях стремительного развития цифровой экономики», — отметил Валерий Фальков.

Общая площадь комплекса превысит 204 тысячи квадратных метров. На 60 тысячах разместятся современные образовательные пространства. Объекты расположатся на двух площадках. На улице Большие Овраги построят ИТ-кампус «НЕЙМАРК». Он будет состоять из образовательного блока и коливинга на 1 500 мест. На проспекте Гагарина появятся межвузовский коливинг на 3 900 мест, конференц-центр и спортивный комплекс.

Предполагается, что ИТ-кампус станет работать в связке с инновационным научно-технологическим центром «Квантовая долина» и станет драйвером развития территории в историческом центре города в результате создания более 10 тысяч рабочих мест.

По плану первый комплекс ИТ-кампуса, коливинг на 1500 мест, введут в эксплуатацию в 2024 году. Остальные здания построят до конца 2025 года. Далее в течение 27 лет концессионер будет обслуживать новые площади.

ИТ-кампус «НЕЙМАРК» будет назван в честь выдающегося нижегородского математика, основателя первого в СССР факультета вычислительной математики и кибернетики в Горьковском университете Юрия Исааковича Неймарка. Идея создания межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде в 2021 году получила поддержку Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Воплощение проекта уже стартовало. Завершены предпроектные работы, началось проектирование