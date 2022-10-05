Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями из-за принятия новых регионов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю опубликовать текст Конституции России с изменениями, внесенными в часть 1 статьи 65 Конституции РФ на основании федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года", - говорится в тексте указа.

Указ начинает действовать с сегодняшнего дня.

Ранее Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.