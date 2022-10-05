Педагоги российских школ рассказали о самых запоминающихся подарках ко Дню учителя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Педагоги российских школ рассказали о том, какие подарки обычно получают ко Дню учителя, и выделили среди них самые запоминающиеся. По словам учителей, обычно им на праздники, конечно же, дарят цветы. Некоторые просят этого не делать, так как они быстро увядают.

«У меня день рождения и День учителя рядом, поэтому два праздника сливаются в один, и как-то раз мне родительский комитет подарил торт, очень красиво украшенный, мой портрет и букет из фруктов. Это мне запомнилось. Также мне дети дарили открытку в рамке с благодарностью учителю — красивые слова на красивом фоне. Она у меня висит в кабинете», — рассказала педагог в беседе с Lenta.ru

Самым необычным подарком ко Дню учителя стал котенок, врученный педагогу из Ростовской области.

"Это было неожиданно, но очень приятно. Котик живет со мной, ребята эти уже в девятом классе, так получилось, что я перешла работать в другую школу, но с детьми мы связь поддерживаем, и это необычное поздравление тоже вспоминаем с улыбкой», — поделилась учительница.", - поделилась она.

Цветы, подарочные сертификаты и наборы сладостей с чаем или кофе планируют подарить родители преподавателям на День учителя. Так, 43% родителей в ходе опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отметили, что планируют дарить от класса букет цветов. На втором месте среди планируемых подарков — сертификаты (13%), на третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%). 6% опрошенных планируют дарить классным руководителям деньги, 2% — технику для работы (к примеру, принтер или планшет). Среди других подарков на профессиональный праздник — книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки, рассказывает RT.

Ранее председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в День учителя поздравила российских учителей с праздником и отметила высокое качество российского школьного образования. Матвиенко сообщила о достижении национальной цели — войти в число десяти государств, занимающих ведущие позиции в области общего образования. Для этого сделать придется многое, но ключевой задачей она назвала модернизацию материальной инфраструктуры общего образования и соответствие учителей современным требованиям системы образования, передают "Известия"