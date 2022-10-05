Фейк: в продукции сети McDonalds может присутствовать мясо детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сообществах социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на производственных линиях McDonalds в США и других стран мира обнаружили следы человеческого мяса. В сети процитировали «агента» ФБР Ллойда Харрисона, который заявил, что в продукции сети ресторанов может присутствовать мясо детей.

В публикации также отметили, что «сатанинский культ хочет распространить каннибализм», а семья McDonalds является одной из «ведущих семей Иллюминатов и черной знати в Соединенных Штатах».

Как выяснили журналисты телеканала "360", этот фейк начали распространять еще в 2014 году, когда соответствующая шутка появилась на сайте huzlers.com. Это сатирический портал, и все подобные публикации там отмечают как юмористические.

Часть изданий начала распространять данные, выдавая их за правду. В ситуацию вмешалось руководство компании McDonalds. Оно создало сайт «Ты вправе знать», где посетителям ресторанов предоставили всю необходимую информацию об ингредиентах и меню заведения.

Как рассказывал сайт KP.RU, открытие сети McDonald’s, точнее "Вкусно и точка", в этом году стало не менее резонансным событием, чем в январе 1990 года, когда Россия впервые смогла попробовать знаменитые бургеры. Тогда весь Советский Союз гадал, какой же он на вкус - этот ваш заморский фастфуд. Вот и сейчас ничего не изменилось, только теперь гадают, каким будет наш - отечественный. В Москве его распробовать уже успели и возмутились отличием вкусов. Мол, "Мак" уже не тот, да и меню изменилось. Сотрудница «Вкусно - и точка» из Петербурга раскрыла секрет ингредиентов для бургеров из обновленного Макдоналдса. Как оказалось, их теперь готовят по новой формуле!