Отсрочку от частичной мобилизации предложили ввести для ученых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отсрочку от частичной мобилизации в России, объявленной президентом Владимиром Путиным, следует ввести для кандидатов и докторов наук, задействованных в научной деятельности. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Его слова приводит РИА Новости.

"Предлагаю ввести отсрочку от мобилизации для кандидатов и докторов наук, которые работают в НИИ, высших учебных заведениях, организациях и предприятиях, где есть отделы, связанные с научными исследованиями и разработками, а также в учреждениях РАН", - уточнил Чернышов.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководителям, специалистам и рабочим предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ будет предоставлена отсрочка от мобилизации при определенных условиях. Соответствующее постановление, определяющее правила предоставления такой отсрочки, опубликовано 30 сентября на сайте российского правительства.

Согласно документу, отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации будет предоставляться руководителям, специалистам и рабочим предприятий ОПК, если они участвуют в выполнении заданий гособоронзаказа.