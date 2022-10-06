Производство алкоголя в России за год выросло на 12%

В России существенно выросло производство алкоголя Фото: REUTERS

В РФ производство алкогольных напитков (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-сентябре 2022 года выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Данные об этом распространило Росалкогольрегулирование.

При этом в ведомстве отмечают, что в сентябре нынешнего года производство алкоголя в РФ составило 19,866 миллиона дал, что сразу на 15% больше, чем в августе. Также в официальных статистических данных отмечается, что производство водки в РФ за 9 месяцев увеличилось на 8,8% (до 58,211 миллиона дал), а коньяка в стране за тот же период времени стали производить больше на 17,7%.

Ранее стало известно о том, что в России, согласно данным официальной статистики, за последние полгода продажи крепкого алкоголя снизились на 15%, причем сильнее всего просели отечественные напитки. Импортный алкоголь пока чувствует себя на рынке лучше, чем отечественный.

Так, доля иностранных брендов крепкого алкоголя незначительно, но подросла: с 14,1% до 15%. При этом продажи отечественных напитков сократились на 16% и принесли производителям на 15,4% меньше выручки.