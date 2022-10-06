Der Spiegel: в Германии бизнесмены начали наживаться на приезжающих в страну украинских беженцах

В Германии рассказали о том, как украинских беженцев превратили в источник наживы Фото: REUTERS

В Германии недобросовестные предприниматели активно используют беженцев с Украины в качестве источника прибыли, навязывая им неподъемные цены за жилье. Информацию об этом распространил немецкий журнал Der Spiegel.

По информации журналистов издания, наиболее громкий подобный случай произошел в баварском Байройте, где знаменитый отель "Штайн", в котором любила останавливаться экс-канцлер Германии Ангела Меркель, превратили в частную зону размещения беженцев с Украины.

Однако цена за месяц пребывания там, по словам источников издания, превышала полторы тысячи евро, что является для украинских беженцев очень большой суммой. При этом в материале Der Spiegel говорится о том, что подобные случаи происходили и в других немецких регионах.

Ранее стало известно о том, что многие европейцы начали заявлять об "усталости" от украинских беженцев и неготовности принимать их у себя. В частности, согласно данным социологических опросов, большинство жителей Франции не хотят размещать у себя беженцев с Украины, так как государство не оказывает никакой финансовой поддержки тем, кто это делает.