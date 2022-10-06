Росреестр зарегистрировал права на 843 коммунальных сооружения в Москве

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Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Управлении Росреестра по Москве ускоряет регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости ресурсоснабжающих компаний города. Напомним, штаб начал работу в ноябре 2021 года по инициативе заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

С января по август этого года в столице была оформлена регистрация права собственности городских служб на 843 коммунальных сооружения. Их общая длина - 240,3 тысячи метров. Кроме того, на кадастровый учет поставлены 80 земельных участков. Их общая площадь - более 1,1 миллиона квадратных метров.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, благодаря штабу удаётся оперативно регистрировать важные для города и жителей коммунальные сооружения.

«Результатом скоординированных действий стало сокращение сроков введения в эксплуатацию значимых объектов коммунального хозяйства», - сказал Бирюков.

По его словам, такая работа приобретает особое значение осенью и зимой. Поскольку все системы жизнеобеспечения в городе должны действовать без сбоев независимо от капризов погоды. А это напрямую зависит в том числе и от запуска новых объектов.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов уточнил, что подведомственные организации Комплекса городского хозяйства столицы передают в ведомство данные о своей недвижимости для решения возникших вопросов еженедельно, по понедельникам.

«Например, при уточнении местоположения тепловых подстанций зачастую на земельных участках не совпадают данные о площади или о контуре объекта недвижимости с информацией, которая содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и они различаются с техническим планом, подготовленным кадастровым инженером», - пояснил Майданов.

По его словам, специалисты Росреестра помогают разобраться с этой или другими проблемами при регистрации прав на коммунальные сооружения.