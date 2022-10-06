Бывший генсек НАТО призвал Германию и Францию отправлять Украине больше оружия

Бывший генсек НАТО считает, что страны-члены альянса должны гораздо активнее оказывать помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Германия и Франция "могли бы сделать больше" в плане поставок вооружения Украине.

Расмуссен рассказал в интервью американской газете Politico, что, будучи европейцем, находится "в замешательстве по поводу того, что назвал бы очень скромным европейским вкладом".

"Немцы могли бы сделать больше. Они должны поставить (Украине) танки Leopard, а Франция - больше (самоходных гаубиц) Caesar. Я надеюсь, что обе страны активизируют свои усилия", - подчеркнул экс-генсек НАТО.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевские власти решили подать заявку на вступление страны в НАТО. Они надеются на то, что Украину примут в число стран-членов Североатлантического альянса "в ускоренном порядке".

Однако действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что альянс не станет спешить с этим вопросом и все процедуры по вступлению в организацию Украине придется проходить в обычном порядке. Более того, Столтенберг напрямую дал понять, что на сегодняшний день принять Украину в НАТО нет никакой возможности, но допустил, что подобное может произойти в будущем.