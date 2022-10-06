Медведев заявил, что в новых регионах России ждут успехов в налаживании мирной жизни

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что с окончанием военного времени жители новых регионов РФ будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни, и правящая партия несет ответственность за эту работу.

"И если военное время еще не позволяет какие-то вопросы решать, можно не сомневаться, что когда оно завершится, люди будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни. А этот успех в существенной мере зависит от наших с вами согласованных действий", - заявил он в ходе заседания Генсовета ЕР.

Также Медведев подчеркнул, что "партия правящая - она за все в ответе".

Ранее президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.