Глава МВД Сербии назвал антироссийские ограничения ЕС санкциями против Белграда

Глава МВД Сербии заявил о введении "первого пакета санкций" против Белграда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз своим восьмым пакетом санкций против РФ фактически вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию. С соответствующим заявлением выступил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

"ЕС еще раз доказал, что является клубом стран, у которых стояли дивизии под Сталинградом и единственная последовательность его политики – месть свободным народам. По инициативе закомплексованной Хорватии Сербии запрещают ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод, а Болгарии не запрещают", - отмечается в заявлении чиновника, которое цитирует информагентство РИА Новости.

Какие действия теперь собирается предпринимать Белград в связи с введенными ЕС ограничения, пока не сообщается. Не исключено, что в ближайшее время свое официальное заявление в связи с новым пакетом антироссийских санкций Евросоюза выпустит и сербский президент Александр Вучич.

Ранее Евросоюз официально опубликовал очередной пакет санкций против РФ, который включает запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в том числе "технических изделий, используемых в авиационном секторе". Также восьмой пакет антироссийских санкций ЕС включает потолок цен на нефть, запрет на импорт товаров на сумму 7 млрд евро и различные экспортные ограничения.