Военные пенсионеры попадают под частичную мобилизацию, если соответствуют требованиям

Военные пенсионеры могут быть мобилизованы, если подходят по здоровью и военно-учетной специальности Фото: REUTERS

Военные пенсионеры могут попасть под частичную мобилизацию в России, объявленную президентом Владимиром Путиным, если соответствуют ее критериям. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф", запущенный правительством России для публикации оперативной и проверенной информации.

"Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва", - говорится в разъяснении.

При желании отправиться в зону проведения спецоперации военный пенсионер может прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованным.

Как ранее писал сайт KP.RU, в числе уважительных причин неявки в военный комиссариат по повестке значатся утрата трудоспособности, тяжелое состояние здоровья близкого родственника или участие в его похоронах, а также препятствие непреодолимой силы.

Напомним, на Госуслугах запущен сервис "Обжаловать решение о мобилизации". Он предназначен для приема сообщений об ошибочном призыве в Вооруженные силы РФ. В открывшейся форме нужно выбрать из списка основание для отсрочки, заполнить данные о военном билете, загрузить снимок повестки и документы, подтверждающие основания для отсрочки.