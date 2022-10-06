Названы уважительные причины неявки в военкомат по повестке

По повестке в военкомат можно не являться, если на то есть уважительная причина Фото: Алексей ФОКИН

Существуют несколько уважительных причин неявки в военкомат по повестке. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф", запущенный правительством России для публикации оперативной и проверенной информации.

В их числе утрата трудоспособности из-за болезни или увечья, тяжелое состояние здоровья близкого родственника или участие в его похоронах, препятствие непреодолимой силы, не зависящее от воли человека (например, стихийное бедствие).

Также уважительными могут быть признаны другие причины, если так посчитает призывная комиссия.

После окончания действия уважительной причины призывник обязан явиться в военкомат без дополнительной повестки.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин внес изменения в указ об отсрочке от призыва в Вооруженные силы страны по частичной мобилизации. Документ расширяет категории россиян, которые временно освобождаются от призыва.

Напомним, россиян, которые призваны на срочную службу в армии, не отправят в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 4 октября 2022 года.