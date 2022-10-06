Рогов сообщил, что ВСУ взяли в заложники жителей города Запорожье

Украинские военные фактически взяли в заложники жителей подконтрольного им города Запорожье, разместившись в непосредственной близости от жилых зданий, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сегодня режим Зеленского принес смерть в дома простых запорожцев, в дома моего родного города Запорожье. Они осознанно сбили несколько ракет, летевших по скоплению их военной техники и боевиков, над центром города. Это можно объяснить ненавистью к не желающим воевать запорожцам, поддерживающих Россию", - отметил он.

К настоящему времени освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.