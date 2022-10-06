Песков назвал “уткой” сообщения о том, что 700 тысяч россиян якобы покинули страну с начала частичной мобилизации

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщения о том, что с начала частичной мобилизации Россию якобы покинули 700 тысяч граждан, похожи на «какую-то утку», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заверил, что реальное количество уехавших из страны граждан намного ниже. Он посоветовал не воспринимать серьезно публикации из непроверенных источников.

«Это похоже на какую-то утку», — отметил Песков.

Кроме этого, он выразил сомнение в существовании издания, которое распространило данные о неких 700 тысячах покинувших Россию гражданах.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года можно прочитать здесь.