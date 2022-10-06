Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ возобновить наступление на Купянском направлении

Боевики Вооруженных сил Украины попытались возобновить наступление, но были уничтожены российскими военными Фото: REUTERS

В министерстве обороны России заявили о провале попытки наступления со стороны ВСУ на Купянском направлении. Все наступательные действия украинские боевиков были пресечены Вооруженными силами РФ, а большинство бойцов ВСУ - уничтожены.

"На Купянском направлении противник силами до 3 батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое - решительными действиями российских войск все атаки были отбиты, уничтожены более 120 украинских солдат и 5 танков", - отмечается в материалах официального брифинга российского военного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что российские военные ракетными ударами уничтожили в Харьковской области до 100 украинских бойцов, включая иностранных наёмников, прибывших в зону боевых действий для участия в попытках наступательных операций ВСУ. В частности, под удар ВС РФ попали сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины.