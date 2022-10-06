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Политика6 октября 2022 11:35

Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ возобновить наступление на Купянском направлении

Все попытки наступательных действий со стороны украинских боевиков были успешно отбиты
Александр КИСЛОВ
Боевики Вооруженных сил Украины попытались возобновить наступление, но были уничтожены российскими военными

Боевики Вооруженных сил Украины попытались возобновить наступление, но были уничтожены российскими военными

Фото: REUTERS

В министерстве обороны России заявили о провале попытки наступления со стороны ВСУ на Купянском направлении. Все наступательные действия украинские боевиков были пресечены Вооруженными силами РФ, а большинство бойцов ВСУ - уничтожены.

"На Купянском направлении противник силами до 3 батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое - решительными действиями российских войск все атаки были отбиты, уничтожены более 120 украинских солдат и 5 танков", - отмечается в материалах официального брифинга российского военного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что российские военные ракетными ударами уничтожили в Харьковской области до 100 украинских бойцов, включая иностранных наёмников, прибывших в зону боевых действий для участия в попытках наступательных операций ВСУ. В частности, под удар ВС РФ попали сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины.