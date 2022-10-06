Путин сравнил инфляцию в России и на Западе

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о снижении уровня инфляции в России, а также назвал эти показатели в ряде других государств.

"Продолжает снижаться инфляция. По результатам прошлой недели она опустилась до 13,5%", - уточнил Путин.

Также президент РФ рассказал и об инфляции в Европе

“Кстати говоря, в Еврозоне - 10%, в Федеративной республике (Германия) - 10,9%, в Нидерландах - 17,1%, в Латвии - 22,4, в Литве - 22,5%, в Эстонии - 24,2%, по-моему", - добавил Путин.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет